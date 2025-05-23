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23 мая 2025, 23:20

"Холостяк Александр Терен откровенно рассказал, почему он расстался с Инной Белень

23 мая 2025, 23:20
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Фото: YouTube
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По словам героя шоу "Холостяк" после проекта они с Инной вернулись к той жизни, которая была до съемок. Он заявил, что у них не было очень близких отношений

Об этом ветеран рассказал в интервью Рамине Эскхакзай, передает RegioNews.

Активист и ветеран войны Александр "Терен" Будько впервые прокомментировал отношения с победительницей "Холостяка" Инной Белень. По его словам, после завершения съемок они с Инной "столкнулись с реальностью", где они не могли видеться часто.

Александр вспоминает, что после шоу они возвращались к продолжению той жизни, которая была до съемок. Потому он даже не может сказать, что они были вместе. По его словам, у них не было близких отношений после проекта.

"Поэтому, собственно, по моему мнению, пары и распадаются. Во-первых, присутствует самоцензура, много ограничений на общение, и после того, когда вы выходите из проекта, эта самоцензура исчезает, ты открываешься и тебе открываются по-новому. Появляется человек перед тобой, какой он есть. Может быть, не все готовы к восприятию новых ролей, образов, которые были скрыты к этому. Не потому, что это скрывалось от тебя, а потому, что каждый человек, конечно, хочет показать свое лучшее", - говорит ветеран.

Напомним, что новым героем "Холостяка" стал актер Тарас Цымбалюк. Новый сезон ожидается уже осенью 2025 года.

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