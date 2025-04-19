Фото: YouTube

Відомий український актор стане новим героєм шоу "Холостяк". Зірка серіалів та кіно буде шукати нове кохання на очах всієї країни

Про це повідомляють на офіційній сторінці шоу "Холостяк", передає RegioNews.

Представники шоу розповіли, що багато жінок писали їм листи з проханнями, щоб новим "Холостяком" був саме Тарас Цимбалюк. У дописі також пишуть про те, що за брутальною зовнішністю актора ховається чоловік, який не втратив віри в кохання.

Новий сезон шоу очікується восени 2025 року.

Довідка. Тарас Цимбалюк - відомий український актор. Серед його перших ролей, які дали йому велику популярність, - участь в серіалах "Кріпосна", "Розтин покаже", "Невірна". Серед його найпопулярніших проєктів - серіал "Спіймати Кайдаша" та фільм "Чорний ворон".