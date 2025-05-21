Український музикант Женя Галич розкритикував шоумена і репера Потапа за його публічну діяльність. На його думку, після цього Потап не може повертатися в Україну

Про це музикант розповів у подкасті "СучЦукрМуз", передає RegioNews.

Женя Галич в інтерв'ю пригадав, як Потап давав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Музикант протестує проти повернення таких артистів в Україну. Він навіть порівняв це з президентом-втікачем Януковичем.

"Потап каже, що він допомагав. Напевно, що це так, я не виключаю. Але після того, як ти йдеш на інтерв'ю до російського журналіста — пішов н*х*й. Ти не маєш права повертатися сюди! Мені неважливо, що про тебе кажуть, навіть якщо мільярдами допомагав. А якщо зараз Янукович приїде і скаже, що він насправді допоміг Україні, й покаже всі квитанції, то що, пробачимо? Так не може бути. Інститут репутації має працювати", - вважає Женя Галич.

Музикант пояснив, що, на його думку, можна бути вдячними за допомогу, але при цьому не заплющувати очі на погляди людини, яка допомагає. За словами Жені Галича, деякі люди можуть своєю благодійністю прикриватися, роблячи це лише у форматі "відкупу".

"Допомагати можуть усі, і ми дякуємо за допомогу. Але на цьому давайте зупинимося: це не означає, що якщо ви передали "швидкі” чи гроші й відкупилися, то ви можете повернутися і розповідати, як нам жити. Три роки — це величезний термін", - каже Галич.

Довідка. Женя Галич — український військовий, рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald. Сам він навесні 2022 року долучився до Збройних Сил України. Зокрема, Галич брав участь у боях за Бахмут. У жовтні 2024 року він повідомив, що проходить службу в Києві й займається матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ, звання старший лейтенант.