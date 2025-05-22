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22 травня 2025, 02:40

МастерШеф ще буде: Ектор Хіменес-Браво пояснив, як буде влаштована його військова служба

22 травня 2025, 02:40
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Фото з відкритих джерел
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Зірка "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився деталями своєї мобілізації до війська. За його словами, він не зникне повністю з цивільного життя

Про це Ектор розповів на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Нещодавно відомий кулінар розповів, що він став військовим. Тепер він розповів більше деталей. За словами Ектора, як іноземець він міг долучитися до іноземного війська, але обрав саме 429 полк "Ахілес", бо їм "давно належить його серце".

При цьому Ектор розповів, що він не зникатиме повністю з цивільного життя. Проте зараз найбільше його "фокус уваги" буде спрямований вже на військову справу. Проте у "МастерШеф", каже Ектор", він теж буде. У коментарях ситуацію роз'яснив Юрій Федоренко, командир 429 полку "Ахілес".

"На жаль, у 429 полк "АХІЛЛЕС" не можемо мобілізовувати іноземців. Хоча з потенціалом Ектора з нього б вийшов відмінний боєць! Тож домовилися про іншу опцію співпраці — Ектор долучиться до позаштатної команди полку "Ахіллес", інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу. Попри все, війна не закінчується і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє", - написав військовий.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво здивував заявою про те, що стане частиною ЗСУ. Він наголосив, що більше не може сидіти вдома і зробив те, на що наважувався кілька років.

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