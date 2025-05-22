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22 травня 2025, 03:40

Війна змінила світогляд: фронтмен гурту "Друга ріка" Харчишин розповів, ким служить у війську його старший син

22 травня 2025, 03:40
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Фото: YouTube
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Старший син Валерія Харчишина є військовим. Проте, за словами музиканта, Дмитро ніколи про це не мріяв

Про це артист розповів в інтерв'ю виданню "Апостроф", передає RegioNews.

За словами Валерія Харчишина, його старший син не мав наміру ставати військовим, проте його світогляд змінила війна. Дмитро закінчив філософський факультет, а з перших днів повномасштабного вторгнення — захищає Україну.

Музикант розповів, що раніше син вважав зброю "людською тупістю", проте зараз він пішов воювати. За словами Харчишина, його син сапер. Зараз він уже на офіцерських курсах навчає саперів.

"Мій син пішов воювати зі своїм другом, який загинув. Було дуже боляче", - сказав Харчишин, додавши, що його брат теж мобілізувався і зазначив важкого поранення.

Довідка. У фронтмена "Другої ріки" Валерія Харчишина троє дітей від колишньої дружини Юлії. Старшому сину Дмитру вже 27 років. З дружиною музикант розійшовся ще до початку повномасштабної війни. Деякий час Юлія проживала в Польщі з дітьми, але кілька років тому вони повернулись в Україну.

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