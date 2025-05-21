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21 травня 2025, 03:50

Андрій Данилко розповів, як насправді відбувся скандал з "Раша, Гудбай" після Євробачення

21 травня 2025, 03:50
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Фото: YouTube
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Андрія Данилка довго буквально "травили" на РФ через фразу "Раша, Гудбай", яку йому приписали російські пропагандисти. Артист розповів, як це тоді було

Про це співак розповів в інтерв'ю BBC, передає RegioNews.

Андрій Данилко зазначив, що "його війна з Росією" почалась ще у 2007 році, коли він виступив на сцені Євробачення з піснею "Dancing Lasha Tumbai". Тоді росіяни стали поширювати новини, що нібито Сердючка зі сцени співає "Russia Goodbye".

"У мене війна з Росією почалася після цього. Я нічого не робив. Для мене це був шок. У 2007 році, коли проти мене зробили це цькування і в це все повірили, і я тоді задумався, як працює пропаганда. Такою мірою, що навіть люди, які були зі мною на сцені, ось Романівська, вона і зараз працює… І вона каже: може, це я заспівала? Тобто так накручують людей, що вони вже гадають, що помилилися", - сказав співак.

Довідка. У 2007 році з піснею "Dancing Lasha Tumbai" Андрій Данилко в образі Верки Сердючки посів на Євробаченні 2 місце. Уже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну артист неодноразово озвучував публічно перейменування пісні в "Russia, goodbye".

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