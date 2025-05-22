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22 мая 2025, 23:30

Фронтмен "Друга ріка" Харчишин рассказал, что он ищет женщину

22 мая 2025, 23:30
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Фото: YouTube
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По словам Харчишина, любовь до сих пор является ее главным вдохновением. Артист рассказал, что для него в отношениях главное

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Фронтмен группы "Друга Ріка" рассказал о своей личной жизни после развода. По его словам, любовь является основой ее вдохновения. Для счастья, говорит артист, ему нужен любимый человек, доверие и искренние чувства. При этом он отметил, что у него не так много базовых ценностей.

"У женщины, возможно, 10-20 пунктов, а у мужчины может быть один-два. Мужчине нужно уважение, доверие, любовь - все, мне больше ничего не нужно от женщины", - говорит Харчишин.

Следует отметить, что с бывшей женой Ольгой музыкант развелся еще до полномасштабной войны. У них трое сыновей.

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказывал о старшем сыне, который защищает Украину. По словам музыканта, его сын Дмитрий раньше никогда не хотел стать военным, однако полномасштабная война изменила его мировоззрение.

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