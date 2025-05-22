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22 мая 2025, 21:25

"Я патриот своей страны": скандальная блоггерша из Днепра Алхим отреагировала на уголовные дела против нее

22 мая 2025, 21:25
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Фото: YouTube
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Анна Алхим заявила, что она не волнуется из-за возбужденных против нее уголовных дел. По ее словам, она является патриоткой Украины

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В сети произошел скандал из-за уголовных производств против скандальной блоггерши из Днепра Анны Алхим. Она заявила журналистам, что не признает свою просину, и не считает себя пророссийской.

"Я не считаю себя пророссийской. У меня набит тату вышиванки, герб Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею отношения ни к государственной измене, я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это неприятно, но это неприятно для моих родителей", - заявила блогерша.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители открыли три уголовных производства против блоггера Анны Алхим. Речь идет о статьях 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Следует заметить, что 111 статья касается государственной изменной.

Это произошло после многочисленных скандалов с блогершей, которая, в частности, конфликтовала из-за языкового вопроса, популяризировала русскую музыку, а также обозвала жителей западных регионов Украины "заводом де*илов" (из-за того, что люди там не хотят слушать русский).

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