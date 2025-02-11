06:11  11 лютого
Українські бійці знищили на Запорізькому напрямку російський "Сонцепьок"
06:42  11 лютого
На Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби
01:08  11 лютого
У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2025, 19:40

"Правди ніх*ра не почув": відомий ведучий розкритикував інтерв'ю Потапа росіянину Дудю

11 лютого 2025, 19:40
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Український телеведучий Анатолій Анатоліч відреагував на інтерв'ю Потапа російському журналісту. На думку інтерв'юера, Потап знаходиться поза контексту того, що відбувається в Україні

Про це телеведучий розповів на своєму YouTube-каналі "Анатоліч не мовчить", передає RegioNews.

Напередодні репер Потап дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, що викликало чимало гейту з боку українців у соцмережах. Відреагував й український ведучий Анатолій Анатоліч. Він заявив, що Потап в цьому інтерв'ю не дав жодної чіткої відповіді.

При цьому кілька разів, заявив Анатоліч, репер взагалі брехав або не давав конкретики: наприклад, не було точної відповіді про "заочну службу в ТРО", а також про виїзди за кордон.

"Якщо ти вже погоджуєшся дати інтерв'ю лібералу Дудю, то донеси більш чітку позицію, що Росія винна, посперечайся з Дудем. Те, що хтось, можливо, буде асоціювати Потапа з позицією цілої країни - теж не подобається. Правди ніх*ра не почув", - каже Анатолій Анатоліч, коментуючи скандальне інтерв'ю.

Також Анатоліч підкреслив, що Потап знаходиться поза контекстом того, що реально відбувається в Україні, бо сам тут не живе.

"Ще в мене питання, ну невже неможна було нормально підготуватися до запитань. Про виїзд за кордон, про штани і про те, що ми "нє понімалі", що Крим анексували і інше. Може, брехати росіянину - це ок, за це не засуджую, але ж це і тут подивляться. А нащо нам брехати?", - розмірковує ведучий.

Довідка. Юрій Дудь, якому Потап дав інтерв'ю, публічно виступив проти повномасштабної війни РФ проти України. Однак його позиція має численні "але". Наприклад, у 2016 році російський журналіст заявляв, що "українська Революція гідності виявилась не такою й гідною". У 2019 році в інтерв'ю з Дмитром Гордоном він назвав російську агресію проти України "сваркою".

Також Юрій Дудь в інтерв'ю з блогером Іваном Рудським намагався іронізувати над ним за те, що той підтримує Майдан і хотів бути на місцевому Майдані у Дніпрі. Дудь тоді заявив блогеру, що нібито "не все так однозначно".

артист Інтерв'ю
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Міноборони запустило новий формат добровільної служби для юнаків віком до 25 років: деталі
11 лютого 2025, 21:15
В Укргідрометцентрі попередили, чи буде в Україні пилова буря найближчі дні
11 лютого 2025, 21:03
Власниця найбільших грудей в Україні розповіла, скільки грошей їй приносить Onlyfans
11 лютого 2025, 20:45
В Україні ліквідували нові "схеми для ухилянтів": серед організаторів – росіянка, яка видавала себе за чоловіка
11 лютого 2025, 20:40
Евакуація в повній темряві: поліцейські показали, як вони евакуювали пенсіонерок з Херсонщини
11 лютого 2025, 20:26
Зеленський відповів на критику щодо покупки російських реакторів для Хмельницької АЕС
11 лютого 2025, 20:21
Інститут нацпам'яті пропонує змінити символіку міста Кропивницький
11 лютого 2025, 20:06
Україна врятувала з російської окупації ще чотирьох дітей
11 лютого 2025, 20:00
На Донеччині врятували лебедів, які опинилися у крижаній пастці
11 лютого 2025, 19:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »