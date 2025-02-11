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Український телеведучий Анатолій Анатоліч відреагував на інтерв'ю Потапа російському журналісту. На думку інтерв'юера, Потап знаходиться поза контексту того, що відбувається в Україні

Про це телеведучий розповів на своєму YouTube-каналі "Анатоліч не мовчить", передає RegioNews.

Напередодні репер Потап дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, що викликало чимало гейту з боку українців у соцмережах. Відреагував й український ведучий Анатолій Анатоліч. Він заявив, що Потап в цьому інтерв'ю не дав жодної чіткої відповіді.

При цьому кілька разів, заявив Анатоліч, репер взагалі брехав або не давав конкретики: наприклад, не було точної відповіді про "заочну службу в ТРО", а також про виїзди за кордон.

"Якщо ти вже погоджуєшся дати інтерв'ю лібералу Дудю, то донеси більш чітку позицію, що Росія винна, посперечайся з Дудем. Те, що хтось, можливо, буде асоціювати Потапа з позицією цілої країни - теж не подобається. Правди ніх*ра не почув", - каже Анатолій Анатоліч, коментуючи скандальне інтерв'ю.

Також Анатоліч підкреслив, що Потап знаходиться поза контекстом того, що реально відбувається в Україні, бо сам тут не живе.

"Ще в мене питання, ну невже неможна було нормально підготуватися до запитань. Про виїзд за кордон, про штани і про те, що ми "нє понімалі", що Крим анексували і інше. Може, брехати росіянину - це ок, за це не засуджую, але ж це і тут подивляться. А нащо нам брехати?", - розмірковує ведучий.

Довідка. Юрій Дудь, якому Потап дав інтерв'ю, публічно виступив проти повномасштабної війни РФ проти України. Однак його позиція має численні "але". Наприклад, у 2016 році російський журналіст заявляв, що "українська Революція гідності виявилась не такою й гідною". У 2019 році в інтерв'ю з Дмитром Гордоном він назвав російську агресію проти України "сваркою".

Також Юрій Дудь в інтерв'ю з блогером Іваном Рудським намагався іронізувати над ним за те, що той підтримує Майдан і хотів бути на місцевому Майдані у Дніпрі. Дудь тоді заявив блогеру, що нібито "не все так однозначно".