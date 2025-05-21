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Шоумена Потапа подвергли критике украинцы за недавнее интервью Юрию Дудю. При этом сам артист сейчас называет это лучшим интервью в его жизни

Об этом артист рассказал в интервью латвийскому каналу, передает RegioNews.

Интервью Потапа российскому журналисту Юрию Дудю в соцсетях украинцы подвергли критике. Сам Потап заявил, что ему не стыдно. По его словам, это лучшее интервью в его жизни.

Потап отметил, что плохо, когда артист остается незамеченным или о нем не говорят. По его мнению, сейчас важно не то, хорошо это или плохо, а то, как велико влияние на аудиторию.

Также он заявил, что он очень уважает украинцев и даже на хейт реагирует с уважением.

"Точно приходится уважать мнение людей, которые находятся каждый день под ракетными обстрелами. Надо быть осторожным, потому что я из Украины. Здесь я очень люблю и уважаю украинцев, горжусь нацией, консолидацией общества. Поэтому в этих вопросах я буду очень щепетильным", - сказал он.

Напомним, ранее Потап дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал, в частности, о своем выезде за границу. По его словам, он уезжал за границу, не нарушая законов. На вопрос о "заочной службе в ТРО" он также не дал точного ответа.

Впоследствии это интервью подверг критике украинский журналист Анатолий Анатолич. Он заявил, что Потап находится вне контекста того, что реально происходит в Украине, потому что сам здесь не живет.