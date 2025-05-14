Фото: YouTube

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Нещодавно в мережі поширювали уривки з інтерв'ю ведучої Ольги Фреймут, де вона розповіла і про її досвід спілкування з Машею Єфросиніною. На одному з заходів Маша Єфросиніна прокоментувала це. Вона зазначила, що вони з Ольгою дуже різні, бо, на думку Єфросиніної, неправильно обговорювати когось публічно.

За словами Єфросиніної, слова Фреймут про те, що з неї сміялись через українську мовою, є брехнею. Ведуча зауважила, що вона давно дружить, наприклад, з Сергієм Притулою (він завжди говорив і говорить українською).

Також Єфросиніна заявила, що це саме вона вмовляла Володимира Локотка (колишній гендиректор Нового Каналу, а нині — чоловік Ольги Фреймут) посадити саме Олю Фреймут в жюрі.

"Я пішла до її майбутнього чоловіка і вмовляла його посадити в журі саме Олю Фреймут з причини того, що вважала, що в цьому шоу має звучати українська мова. Він свого часу наполягав виключно на російських артистах, таких як Манучаров та інших. Я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова", - сказала Єфросиніна.

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Фреймут дала інтерв'ю Раміні Ескахзай. Під час інтерв'ю Фреймут заявила, що не дуже добре знає Єфросиніну, бо вони майже не перетинались. Також вона заявила, що Маша та інші колеги сміялись з неї через українську мову. Зокрема, за словами Фреймут, Єфросиніна може мати на неї образу, бо їй подобався Володимир Локотко, а він — одружився з Фреймут.