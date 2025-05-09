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09 травня 2025, 23:35

Український ШІ-фільм потрапив до фіналу престижного Runway AI Film Festival

09 травня 2025, 23:35
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Ілюстративне фото
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Український фільм "Distance Between Two Points of Me" став фінаістом міжнародного фестивалю. Ця стрічка створювалась за допомогою штучного інтелекту

Про це повідомляє SPEKA, передає RegioNews.

Фільм Distance Between Two Points of Me (Відстань між двома точками мене) отримав визнання на міжнародному фестивалі Runway AI Film Festival. Стрічку розробляла українська технологічна компанія HOLYWATER.

Режисер Ілля Дуцик назвав фільм поєднанням чесності, швидкості та експерименту. Стрічка розповідає про втрату дому — і фізичного, і емоційного. Історія занурює глядача в тонкий простір памʼяті, болю, вдячності та надії.

Фільм було створено українською мовою. Прем'єрні покази відбудуться вже в черві у Нью-Йорку (Alice Tully Hall, Lincoln Center) та Лос-Анджелесі (The Broad Stage). Згодом фільм зможуть побачити в Україні.

Нагадаємо, раніше фільм Зої Лактіонової "Прах, що осідає шаром на поверхні" про український Маріуполь отримав нагороду Eurimages Co-Production Award на фестивалі документального кіно Visions du Réel у Швейцарії. У стрічці творці поєднали історичні кадри, сучасні фото та відео, а також особисті архіви.

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