Фото: Courtesy of Visions du Reel

Документальна стрічка про Маріуполь отримала престижну премію. Відзначили фільм на кінофестивалі у Швейцарії

Про це повідомляє Variety, передає RegioNews.

Стрічка Зої Лактіонової "Прах, що осідає шаром на поверхні" отримала нагороду Eurimages Co-Production Award на фестивалі документального кіно Visions du Réel у Швейцарії. Фільм "реконструює" життя однієї родини в циклі руйнування та відновлення в Маріуполі. У стрічці поєднуються історичні документи, а також сучасні кадри та особисті архіви.

Слід зазначити, що Eurimages Co-Production Award - одна з найпрестижніших нагород фестивалю. Таким чином премія підтримує виробництво кіно, яке перебуває ще на ранніх етапах.

Нагадаємо, що що це не вже не перший фільм про Маріуполь, який отримує престижну нагороду. У 2024 році стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримала "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм".