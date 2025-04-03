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У мережі з'явився трейлер фільму про двох сестер, які вирушають в Україну. Це одна з небагатьох стрічок, які знімали після повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє DIVOCHE.MEDIA, передає RegioNews.

Кінокомпанія FILM.UA представила фінальний трейлер повнометражного фільму "Дві сестри". В український прокат стрічка виходить 24 квітня.

Сюжет розповідає про зведених сестер Яшміну та Малгожату, які вирушають із Польщі в Україну, щоб допомогти пораненому батьку-волонтеру. Події стрічки відбуваються влітку 2022 року.

Над фільмом працювала польсько-українська команда. Одну з ролей зіграв Олександр Рудинський. Також у стрічці з'являються відомі актори Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Михайло Жонін, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков.

Головні ролі виконали польські акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська. Режисер картини — Лукаш Карвовські.

Це один з перших фільмів, які були створені вже після початку повномасштабного вторгнення. Зйомки проходили в Києві та області (Бородянці, Бучі, Погребах, Дмитрівці та Білогородці), а також у Чернігові та Харкові. Окремі ролі зіграли місцеві жителі.