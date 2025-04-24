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24 квітня 2025, 04:35

В Україні знімають фентезі-комедію про потойбічний Київ

24 квітня 2025, 04:35
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Ілюстративне фото
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В Україні розпочали зйомки фентезі-комедії про Хрещатик. У стрічці зіграють зірки кіно та навіть зіркові ведучі й блогери

Про це повідомляє Держкіно, передає RegioNews.

В Україні знімають комедійне-фентезі "Хрещатик 48/2". Режисером стрічки став Дмитро Авдєєв та продюсер Олексій Комаровський. У головних ролях будуть 11-річні юні актори — Кіра Саяпіна та Іван Новінський, а також молодий актор Любомир Валівоць.

Сюжет розповість про дружбу, пригоди та боротьбу зі злом. Діти знайдуть вхід до Потойбічного Києва, що існує з 482 року. Там на них чекають персонажі українського фольклору, шалені випробування та зустріч із древньою Богинею смерті. Глядачам обіцяють магію, легенди та гумор.

У стрічці також зіграють Ірина Кудашова, Олександр Ярема, Наталка Денисенко, Даніель Салем, Володимир Ращук, Катерина Олос, Слава Красовська та інші. Також вперше на великих екранах з'являться співачка TAYANNA, Григорій Решетнік з його дружиною Христиною та Кенді Суперстар.

"Я спеціально запросив для створення фільму зіркових батьків: Даніеля Салема, Наталку Денисенко, Решетників Григорія та Христину, TAYANNA, Володимира Ращука, адже вони точно знають, що хочуть дивитися діти і батьки в тому числі", - каже творець фільму Олексій Комаровський.

Нагадаємо, в Україні знімають фільм про легендарну американську співачку українського походження Квітку Цісик. За словами продюсерки, це біографічний мюзикл. Автори фільму змогли отримати фото, відео та аудіо, які ще ніколи не були опубліковані.

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