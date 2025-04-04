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04 квітня 2025, 02:47

У Ziferblat розповіли про головний меседж, який вони донесуть на Євробаченні

04 квітня 2025, 02:47
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Фото: YouTube
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Учасники українського гурту Ziferblat готуються до виступу на Євробаченні. Вони розповіли, що хочуть донести європейцям

Про це учасники гурту Ziferblat розповіли в інтерв'ю "Вікенд нової музики", передає RegioNews.

Музиканти нагадали, що цьогоріч на європейському пісенному конкурсі діятиме новий кодекс, який забороняє політичні висловлювання. Проте, зазначили артисти, поза конкурсом вони зможуть говорити важливі речі. Зокрема, пташка, про яку вони співають у своїй пісні, - це символ змін та надії.

"Головний меседж, який треба проговорювати, — про те, що нам необхідна підтримка, щоб про нас не забували. І ми маємо не проговорювати його через пісню, а робити це наживо — через інтерв'ю та взаємодію з іншими учасниками. Тому що пісня, в першу чергу, сприймається як просто мистецький твір, і люди, які дивляться конкурс по телевізору, не особливо вдаються в деталі того, що там у ній відбувається. Головне — це те, що ти кажеш поза своїм співом", - кажуть артисти.

Нагадаємо, що Ziferblat представлять Україну на Євробаченні з піснею "Bird of Pray". У першому півфіналі, який відбудеться вже 13 травня, український гурт виступатиме під 5 номером.

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