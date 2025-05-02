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Представники України на Євробачення зізнались, що не зважають на ставки букмекерів. Вони зазначили, що артистам немає сенсу звертати на це увагу

Про це повідомляє Новини.LIVE, передає RegioNews.

Уже скоро відбудеться пісенний конкурс Євробачення. Букмекери активно роблять ставки, намагаючись вгадати переможця. Представники України, гурт Ziferblat, зізнались, що не звертають уваги на рейтинги букмекерів.

За словами музикантів, букмекери - "це пальцем в небо". Журналісти звертають увагу на прогнози, але артистам на це дивитися немає жодного сенсу.

"Ми цього року презентуємо, можливо, складне з першого разу для сприйняття, але для цього є номер, час до Євробачення. Все буде нормально", - каже Валентин Лещинський.

Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення-2025 в Базелі (Швейцарія) відбудеться вже 13 травня. Гурт Ziferblat виступатиме під номером 5. Вони представлятимуть Україну з піснею "Bird of Pray".