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Переможці минулорічного Євробачення Nemo висловились про цьогорічну заявку від України. Виявилось, що вони в захваті від пісні українського гурту

Таке відео з'явилось на фан-сторінці українського гурту, передає RegioNews.

Одна з шанувальниць Ziferblat Ешлі зустрілась за кордоном з Nemo. Артисти підтримали українських музикантів. Вони також сказали, що їм дуже подобається пісня "Bird of Pray".

"Я люблю вашу пісню та бажаю вам якнайкраще провести час на Євробаченні. Мабуть, скоро побачимося", - сказали Nemo.

Слід зазначити, що перший півфінал Євробачення відбудеться вже 13 травня. Відомо, що Україна виступатиме під 5 номером. Другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал - 17 травня.