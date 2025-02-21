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Известный писатель Стивен Кинг в прошлом году заявил, что он покидает X (Twitter). Однако теперь он вернулся, чтобы покритиковать Дональда Трампа и Илона Маска

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Американский писатель Стивен Кинг недавно удалялся из Х (Twitter). Однако теперь он вернулся. Оказалось, что сделал он это для того, чтобы выразить критику против президента США и миллиардера Илона Маска. В первом сообщении за длительное время Кинг написал:

"Просто хотел сказать, что Трамп – предатель и путинолюб. Илона это касается вдвое больше!"

Справка . Американский писатель Стивен Кинг с начала полномасштабного вторжения открыто поддерживает Украину. В соцсети он публиковал посты, в которых критиковал Россию и призвал вывести войска с территории Украины. Также он публиковал сообщения с пожеланиями мира в нашей стране и надевал разную одежду с изображением государственных символов Украины.