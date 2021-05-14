На західному кордоні утворилися черги із більш ніж 400 автомобілів
Масштабні черги спостерігаються в основному у Львівській області
Масштабні черги спостерігаються в основному у Львівській області
Станом на ранок 14 травня на кордоні України з Польщею в чергах очікують на перетин прикордонних постів 410 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.
Зокрема, біля пункту пропуску "Шегині” очікують 100 автомобілів, "Рава-Руська” - 50, "Грушів” - 40.
Найбільший затор утворився біля пункту пропуску "Краковець", там очікують на перетин кордону з української сторони 220 легкових та вантажних автомобілів.
Крім того, на кордоні із Румунією, у Закарпатській області на пункті пропуску "Тиса” спостерігається черга із 30 автомобілів.
Нагадаємо, 9 травня на кордоні України з Євросоюзом утворилися величезні черги на виїзд.
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