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14 травня 2021, 11:32 4

На західному кордоні утворилися черги із більш ніж 400 автомобілів

14 травня 2021, 11:32 4
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Масштабні черги спостерігаються в основному у Львівській області
Масштабні черги спостерігаються в основному у Львівській області
Фото: із відкритих джерел
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Станом на ранок 14 травня на кордоні України з Польщею в чергах очікують на перетин прикордонних постів 410 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Зокрема, біля пункту пропуску "Шегині” очікують 100 автомобілів, "Рава-Руська” - 50, "Грушів” - 40.

Найбільший затор утворився біля пункту пропуску "Краковець", там очікують на перетин кордону з української сторони 220 легкових та вантажних автомобілів.

Крім того, на кордоні із Румунією, у Закарпатській області на пункті пропуску "Тиса” спостерігається черга із 30 автомобілів.

Нагадаємо, 9 травня на кордоні України з Євросоюзом утворилися величезні черги на виїзд.

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