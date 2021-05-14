На западной границе образовались очереди из более чем 400 автомобилей

Масштабные очереди наблюдаются в основном во Львовской области

Масштабные очереди наблюдаются в основном во Львовской области

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро 14 мая на границе Украины с Польшей в очередях ожидают на пересечение пограничных постов 410 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает RegioNews.

В частности, возле пункта пропуска "Шегини" ожидают 100 автомобилей, "Рава-Русская" - 50, "Грушев" - 40.

Наибольший затор образовался возле пункта пропуска "Краковец", там ожидают на пересечение границы с украинской стороны 220 легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того, на границе с Румынией, в Закарпатской области на пункте пропуска "Тиса" наблюдается очередь из 30 автомобилей.

Напомним, 9 мая на границе Украины с Евросоюзом образовались огромные очереди на выезд.