08:59  14 мая
В Украине за сутки более 7500 тысяч новых больных COVID-19
09:41  14 мая
"Слуги народа" обсудят отставку Степанова 17 мая - Корниенко
08:09  14 мая
Стреляли из танков и запрещенных вооружений: на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
14 мая 2021, 11:32 4

На западной границе образовались очереди из более чем 400 автомобилей

14 мая 2021, 11:32 4
Читайте також українською мовою
Масштабные очереди наблюдаются в основном во Львовской области
Масштабные очереди наблюдаются в основном во Львовской области
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 14 мая на границе Украины с Польшей в очередях ожидают на пересечение пограничных постов 410 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает RegioNews.

В частности, возле пункта пропуска "Шегини" ожидают 100 автомобилей, "Рава-Русская" - 50, "Грушев" - 40.

Наибольший затор образовался возле пункта пропуска "Краковец", там ожидают на пересечение границы с украинской стороны 220 легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того, на границе с Румынией, в Закарпатской области на пункте пропуска "Тиса" наблюдается очередь из 30 автомобилей.

Напомним, 9 мая на границе Украины с Евросоюзом образовались огромные очереди на выезд.

таможня граница Закарпатье авто очереди Львовская область

На Закарпатье будут выявлять водителей, которые не уступают дорогу медикам
14 мая 2021, 11:02
Спикер Верховной Рады добирается из Херсона в Киев на автомобиле
13 мая 2021, 19:06
Треть пчел, которые якобы погибли на Закарпатье при транспортировке, живы - " Укрпочта"
13 мая 2021, 17:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram