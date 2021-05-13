Спикер Верховной Рады добирается из Херсона в Киев на автомобиле
Вертолёт оказался неисправным
Вертолёт оказался неисправным
Дмитрий Разумков возвращается в Киев из рабочей поездки в Херсонскую область на автомобиле из-за неисправности вертолёта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передаёт RegioNews.
В Херсоне при взлёте вертолёта, который должен был доставить Разумкова в столицу, один из датчиков показал, что лететь нельзя - техника неисправна. Вертолет приземлился там же, откуда и взлетал, Разумков пересел в автомобиль, и сейчас находится на пути в Киев.
Как сообщалось, вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку в Херсоне сразу после взлёта. Причина посадки – неисправность двигателя.
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