Спикер Верховной Рады добирается из Херсона в Киев на автомобиле

Вертолёт оказался неисправным

Вертолёт оказался неисправным

Фото из открытых источников

Дмитрий Разумков возвращается в Киев из рабочей поездки в Херсонскую область на автомобиле из-за неисправности вертолёта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передаёт RegioNews.

В Херсоне при взлёте вертолёта, который должен был доставить Разумкова в столицу, один из датчиков показал, что лететь нельзя - техника неисправна. Вертолет приземлился там же, откуда и взлетал, Разумков пересел в автомобиль, и сейчас находится на пути в Киев.

Как сообщалось, вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку в Херсоне сразу после взлёта. Причина посадки – неисправность двигателя.