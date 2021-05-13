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В Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca
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13 мая 2021, 15:58 232

В Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca

13 мая 2021, 15:58 232
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Мобильные бригады осуществляют иммунизацию другими препаратами
Мобильные бригады осуществляют иммунизацию другими препаратами
Фото: из открытых источников
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В Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca для первой дозы вакцинации от COVID-19, Минздрав зарезервировал 26 тысяч доз для введения второй дозы.

Об этом сообщается на официальном портале vaccination.covid19.gov.ua, передает RegioNews.

Известно, что это касается вакцин, которые Украина получила из Индии и Южной Кореи.

По состоянию на 12 мая 2021 года в пунктах вакцинации по всей Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca (Covishield и SKBio) против COVID-19, предназначенную для иммунизации первой дозой. Часть этой вакцины (26 тыс. доз) зарезервировали для введения второй дозы тем пациентам, имунизация которых началась 24 февраля", - говорится в сообщении.

Так, полностью закончилась вакцина в пунктах вакцинации Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева.

В этих областях вакцинация первой дозой возобновится после получения новой партии AstraZeneca.

Сейчас мобильные бригады проводят иммунизацию препаратами CoronaVac и Pfizer.

Напомним, ранее в Минздраве пригрозили ответственностью за внеочередную вакцинацию от коронавируса.

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