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12 травня 2021, 11:48 8

У МОЗ пригрозили відповідальністю за позачергову вакцинацію від коронавірусу

12 травня 2021, 11:48 8
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Планується провести службове розслідування фактів, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані, не отримали вакцину
Планується провести службове розслідування фактів, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані, не отримали вакцину
Фото з відкритих джерел
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Заступник міністра охорони здоров'я й головний санітарний лікар Віктор Ляшко попередив про відповідальність за вакцинацію від COVID-19 позачергово. 

Як пише RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня".

Головний санітарний лікар відзначив, що сьогодні прищеплюються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей найбільш похилого віку та з хронічними захворюваннями.

"Якщо хтось порушує, то повинен нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані не отримали вакцину - будуть розглянуті й будуть проводитися службові перевірки", - зазначив заступник міністра.

За інформацією, яку МОЗ надали в КМДА, таких людей було десь 90 у Києві.

"Ми все перевіримо через нашу систему", - додав він.

Раніше повідомлялося, що понад 300 тисяч літніх українців отримали щеплення від COVID-19.

коронавірус Україна МОЗ Віктор Ляшко Лікар

 
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