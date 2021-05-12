У МОЗ пригрозили відповідальністю за позачергову вакцинацію від коронавірусу

Планується провести службове розслідування фактів, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані, не отримали вакцину

Планується провести службове розслідування фактів, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані, не отримали вакцину

Фото з відкритих джерел

Заступник міністра охорони здоров'я й головний санітарний лікар Віктор Ляшко попередив про відповідальність за вакцинацію від COVID-19 позачергово.

Як пише RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня".

Головний санітарний лікар відзначив, що сьогодні прищеплюються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей найбільш похилого віку та з хронічними захворюваннями.

"Якщо хтось порушує, то повинен нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані не отримали вакцину - будуть розглянуті й будуть проводитися службові перевірки", - зазначив заступник міністра.

За інформацією, яку МОЗ надали в КМДА, таких людей було десь 90 у Києві.

"Ми все перевіримо через нашу систему", - додав він.

Раніше повідомлялося, що понад 300 тисяч літніх українців отримали щеплення від COVID-19.