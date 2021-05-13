Всі регіони України перевели в "жовту" зону карантину - МОЗ

У всіх регіонах прийшли в норму показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування

У всіх регіонах прийшли в норму показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування

Фото: depositphotos.com

Відсьогодні, 12 травня, в "жовту" з "помаранчевої" зони карантину перевели Миколаївську і Черкаську області.

Як передає RegioNews, відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. Відзначається, що відразу дев'ять регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область. Раніше повідомлялося, що у "помаранчевій" зоні залишилися лише Миколаївська та Черкаська області. У "жовту" перевели відразу шість областей - Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську.

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