Всі регіони України перевели в "жовту" зону карантину - МОЗ
У всіх регіонах прийшли в норму показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування
У всіх регіонах прийшли в норму показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування
Відсьогодні, 12 травня, в "жовту" з "помаранчевої" зони карантину перевели Миколаївську і Черкаську області.
Як передає RegioNews, відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.
Відзначається, що відразу дев'ять регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.
Раніше повідомлялося, що у "помаранчевій" зоні залишилися лише Миколаївська та Черкаська області. У "жовту" перевели відразу шість областей - Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську.
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