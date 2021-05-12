Вакцинація громадян із черги у "Дії" почнеться вже на цих вихідних - Шмигаль

Всі бажаючі зможуть отримати щеплення у порядку живої черги 15-16 травня

Всі бажаючі зможуть отримати щеплення у порядку живої черги 15-16 травня

Фото: із відкритих джерел

В Україні громадян, які записалися у чергу на щеплення від COVID-19 через офіційний державний додаток “Дія”, почнуть вакцинувати вже на цих вихідних.

Про це під час робочого візиту до Чернігівської області розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Протягом суботи і неділі всі громадяни, які зареєструвалися через "Дію", зможуть отримати вакцину у порядку живої черги. Всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що на вихідних спостерігається зменшення інтенсивності вакцинації, тому Кабмін вирішив у ці дні робити щеплення всім охочим.

Однак їх не будуть робити препаратами, отриманими за механізмом COVAX, оскільки вони використовуються виключно за національним планом.

В суботу-неділю у нас є незадіяні потужності в кабінетах щеплення... Вакцини, які придбала держава, будуть використані на вакцинацію всіх охочих", - заявив Шмигаль.

За словами глави уряду, якщо задіяти всі відкриті кабінети, в Україні є можливість вакцинувати по 400 тисяч громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що записаних на вакцинацію через "Дію" будуть щеплювати поза чергою.