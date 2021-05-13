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13 травня 2021, 09:49 8

"Вакцин немає": Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих у "Дії"

13 травня 2021, 09:49 8
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Вакцинувати будуть людей лише з пріоритетних груп
Вакцинувати будуть людей лише з пріоритетних груп
Фото: з відкритих джерел
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За словами головного державного санітарного лікаря, наразі в Україні недостатньо вакцин, щоб щепити усіх бажаючих, що зареєструвалися до листа очікування через "Дію". 

Як передає RegioNews, про це Віктор Ляшко повідомив під час ефіру на "Радіо Свобода".

Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку", - зазначив Ляшко.

За його словами, у МОЗ роблять все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку "Дія".

Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в "Дії" в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що зареєстровані в додатку "Дія" бажаючі отримати щеплення, зможуть це зробити починаючи з найближчих вихідних.

коронавірус МОЗ Деніс Шмигаль Віктор Ляшко вакцинація

 
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