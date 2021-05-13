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На Кировоградщине стартовала повторная вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer
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13 мая 2021, 11:52 9

На Кировоградщине стартовала повторная вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer

13 мая 2021, 11:52 9
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После первой иммунизации им прошло три недели
После первой иммунизации им прошло три недели
Фото из открытых источников
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Сегодня, 13 мая, на Кировоградщине началась повторная вакцинация против коронавируса вакциной производства Pfizer-Biontech.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко, передает RegioNews со ссылкой на пульS.

Временной интервал прививки препаратом Pfizer-Biontech – три недели. Среди тех, кто получит повторную иммунизацию, – подопечные и работники интернатов для пожилых людей, домов инвалидов, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, – сообщил директор департамента.

Он добавил, что ревакцинация препаратом CoronaVac / Sinovac BioNTech стартовала 12 мая, а уже с 20 мая начнется повторная вакцинация препаратом Oxford / AstraZeneca.

Как сообщалось вчера, у Украине более тысячи человек получили вторую дозу COVID-вакцины. Всего с начала старта вакцинации привито 882 621 украинца.

вакцина Кировогрдаская область ОГА Pfizer вакцинация вторая доза

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