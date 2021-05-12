В Україні понад тисячу людей отримали другу дозу COVID-вакцини
Всього з початку старту вакцинації щеплено 882 621 українця
Всього з початку старту вакцинації щеплено 882 621 українця
За добу в Україні понад тисячу людей отримали другу дозу вакцини проти COVID-19.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення голови МОЗ Максим Степанова.
За 11 травня прищепили 18 264 людини, з яких 1 233 людини отримали вже другу дозу вакцини. Всього з початку старту вакцинації щеплено 882 621 українця, серед яких 1 928 осіб отримали два щеплення.
4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 11, 2021
Також відомо, що станом на початок травня в Україні вакцинували 51 712 осіб віком 80+. У віці 65-79 років - 260 986 осіб.
Нагадаємо, раніше у МОЗ пригрозили відповідальністю за позачергову вакцинацію від коронавірусу.
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