В Україні понад тисячу людей отримали другу дозу COVID-вакцини

Всього з початку старту вакцинації щеплено 882 621 українця

Всього з початку старту вакцинації щеплено 882 621 українця

Рixabay

За добу в Україні понад тисячу людей отримали другу дозу вакцини проти COVID-19.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення голови МОЗ Максим Степанова.

За 11 травня прищепили 18 264 людини, з яких 1 233 людини отримали вже другу дозу вакцини. Всього з початку старту вакцинації щеплено 882 621 українця, серед яких 1 928 осіб отримали два щеплення.

4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 11, 2021

Також відомо, що станом на початок травня в Україні вакцинували 51 712 осіб віком 80+. У віці 65-79 років - 260 986 осіб.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пригрозили відповідальністю за позачергову вакцинацію від коронавірусу.