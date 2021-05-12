Вакцинация граждан из очереди в "Дії" начнется уже на этих выходных - Шмыгаль

Все желающие смогут получить прививку в порядке живой очереди 15-16 мая

Все желающие смогут получить прививку в порядке живой очереди 15-16 мая

Фото: из открытых источников

В Украине граждан, записавшихся в очередь на получение прививки от COVID-19 через официальное государственное приложение "Дія", начнут вакцинировать уже на этих выходных.

Об этом во время рабочего визита в Черниговскую область рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

В течении субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через "Дію", смогут получить вакцину в порядке живой очереди. Все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в кабинеты вакцинации", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что на выходных наблюдается уменьшение интенсивности вакцинации, поэтому Кабмин решил эти дни делать прививки всем желающим.

Однако их не будут делать препаратами, полученными по механизму COVAX, поскольку они используются исключительно по национальному плану.

В субботу-воскресенье у нас есть незадействованные мощности в кабинетах вакцинации... Вакцины, которые приобрело государство, будут использованы на вакцинацию всех желающих", - заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, если задействовать все открытые кабинеты, в Украине есть возможность вакцинировать по 400 тысяч граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что записанных на вакцинацию через "Дію" будут прививать вне очереди.