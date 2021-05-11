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11 травня 2021, 14:52 22

Записаних на вакцинацію через "Дію" будуть щеплювати поза чергою

11 травня 2021, 14:52 22
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Щеплення планують проводити в спеціально виділені дні на вихідних
Щеплення планують проводити в спеціально виділені дні на вихідних
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов подав пропозицію, щоб люди, які записались на щеплення від коронавірусу через додаток "Дія", проходили вакцинацію в окремі дні. Президент підтримав таке рішення.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду.

Так, на нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток "Дія".

Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я щодо впровадження окремих днів, а саме - вихідних, для вакцинації цих осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тих, хто наразі записався в "Дії", 532 тисячі.

Нагадаємо, в Україні за 10 травня COVID-19 виявили у 2208 осіб, госпіталізували 1084 людини, зафіксовано 119 летальних випадків, 8617 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 21 974 тестування на коронавірус.

коронавірус МОЗ президент Максим Степанов вакцинація

 
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