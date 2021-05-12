Поліція розпочала 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки 9 травня

У цей день також складено 22 адмінпротоколи

У цей день також складено 22 адмінпротоколи

Фото пресслужби МВС

Підрозділи МВС підсумували роботу упродовж минулих вихідних і прозвітували про відкриття кримінальних проваджень – в тому числі і за використання забороненої символіки комуністичного та нацистського режимів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на департамент комунікації МВС України.

Глава Нацполіції Ігор Клименко подякував особовому складу за ефективну роботу під час травневих свят. Він також зазначив, що у період травневих заходів та свят поліцейські зафіксували кілька подій, пов’язаних із використанням забороненої символіки.

Хочу подякувати поліцейським, зокрема Одеси, Закарпаття, Львівської, Запорізької, Луганської областей, які вчасно зреагували та чудово спрацювали. Не дали "розгулятися" порушникам та підбурити ситуацію. Особовий склад діяв дуже чітко, не дозволив ситуації вийти з-під контролю і цим людям, які намагалися створити провокацію, цю "картинку" для наших ворогів, погасили. Взагалі тільки за 9 травня ми склали 22 адмінпротоколи та розпочали 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки комуністичного та нацистського режимів. Національна поліція впоралася з поставленими завданнями. Готуємося до літнього курортного сезону, - сказав Клименко.

Як повідомлялося, 9 травня в чотирьох областях поліція відкрила справи за використання радянської символіки. Під час урочистостей з нагоди 9 травня в Україні досі використовують червоні прапори та георгіївські стрічки.

Також у Мелітополі у ветерана компартії відібрали три червоних прапори. Літньому чоловікові залишили тільки дерев`яні держаки від стягів.

Окрім цього, поліція Києва притягла до відповідальності хлопця, який зігував на акції у парку Слави. Інцидент трапився вранці 9 травня, коли 16-річний хлопець використав фашистське вітання перед обличчям літнього чоловіка.

Ще на Миколаївщині учасники акції до 9 травня побилися з поліцією. Сутичка трапилася через червоні прапори із забороненою символікою.