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10 травня 2021, 16:17 27

На Рівненщині стався конфлікт між релігійними громадами: що відомо

10 травня 2021, 16:17 27
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Наразі церкву опечатали правоохоронці до вирішення питання у судовому порядку
Наразі церкву опечатали правоохоронці до вирішення питання у судовому порядку
Фото: з відкритих джерел
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У селі Заболоття, що у Рівненській області сталась сутичка зі штовханиною біля місцевої церкви. Внаслідок інциденту одна із мешканок отримала удар по голові.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

У поліції повідомили, що сутичка сталася між прихожанами різних конфесій: "Попередньо відомо, що одна із релігійних громад зачинилася в церкві, де проводила Літургію. Про це дізналися представники іншої громади та прийшли з’ясовувати стосунки".

Правоохоронці повідомили, що зафіксували застосування невідомою особою вогнегасника. А одна з місцевих мешканок, попередньо, отримала удар по голові. Медики "швидкої" потерпілій надали допомогу на місці та не госпіталізовували.

Наразі конфлікт вичерпано. Слідчі культову споруду опечатали. Приміщення церкви взято під цілодобову охорону працівниками поліції до вирішення питання в судовому порядку, щодо права власності на майно та земельну ділянку", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області правоохоронці викрили протиправну діяльність голови однієї з об’єднаних територіальних громад. Посадовець вимагав від підприємця 15 тисяч гривень неправомірної вигоди за невтручання у бізнес.

поліція земля конфлікт церква Рівненська область

 
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