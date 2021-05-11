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11 травня 2021, 10:32 135

У Львові сімейний конфлікт закінчився побиттям поліцейського

11 травня 2021, 10:32 135
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Обвинувачений поводився агресивно, лаявся та вдарив працівника поліції кулаком у щелепу
Обвинувачений поводився агресивно, лаявся та вдарив працівника поліції кулаком у щелепу
Фото: lviv.gp.gov.ua
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У Львові перед судом постане 38-річний чоловік, який побив поліцейського. Патруль приїхав на виклик про домашнє насильство.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, 3 січня цього року працівники патрульної поліції прибули на виклик за заявою про домашнє насильство на вул. Донецьку.

Як стало відомо, онфлікт виник між 38-річним чоловіком та його матір’ю.

Проте обвинувачений поводився агресивно, ігнорував вимоги поліцейських припинити протиправну поведінку, лаявся та вдарив правоохоронця кулаком у щелепу, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що жінка відмовилася писати заяву про домашнє насильство. Обвинувальний акт щодо чоловіка скерований до суду.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Хмельниччині ДБР розслідує смерть молодого чоловіка при затриманні поліцією.

Львів кримінальна справа поліція патруль Побиття

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