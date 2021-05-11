У Львові сімейний конфлікт закінчився побиттям поліцейського
У Львові перед судом постане 38-річний чоловік, який побив поліцейського. Патруль приїхав на виклик про домашнє насильство.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, 3 січня цього року працівники патрульної поліції прибули на виклик за заявою про домашнє насильство на вул. Донецьку.
Як стало відомо, онфлікт виник між 38-річним чоловіком та його матір’ю.
Проте обвинувачений поводився агресивно, ігнорував вимоги поліцейських припинити протиправну поведінку, лаявся та вдарив правоохоронця кулаком у щелепу, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження”, - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що жінка відмовилася писати заяву про домашнє насильство. Обвинувальний акт щодо чоловіка скерований до суду.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, на Хмельниччині ДБР розслідує смерть молодого чоловіка при затриманні поліцією.