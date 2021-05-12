Полиция начала 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики 9 мая

В этот день также составлено 22 админпротокола

В этот день также составлено 22 админпротокола

Фото пресс-службы МВД

Подразделения МВД подытожили работу в течение прошлых выходных и отчитались об открытии уголовных производств – в том числе и за использование запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Глава Нацполиции Игорь Клименко поблагодарил личный состав за эффективную работу во время майских праздников. Он также отметил, что в период майских мероприятий и праздников полицейские зафиксировали несколько событий, связанных с использованием запрещенной символики.

Хочу поблагодарить полицейских, в частности Одессы, Закарпатья, Львовской, Запорожской, Луганской областей, которые вовремя среагировали и прекрасно сработали. Не дали "разгуляться" нарушителям и подстрекнуть ситуацию. Личный состав действовал очень четко, не позволил ситуации выйти из-под контроля и этим людям, которые пытались создать провокацию, эту "картинку" для наших врагов, погасили. Вообще только за 9 мая мы составили 22 админпротокола и начато 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов. Национальная полиция справилась с поставленными задачами. Готовимся к летнему курортному сезону, - сказал Клименко.

Как сообщалось, 9 мая в четырех областях полиция открыла дела за использование советской символики. Во время торжеств по случаю 9 мая в Украине до сих пор используют красные флаги и георгиевские ленты.

Также в Мелитополе у ветерана Компартии отобрали три красных флага. Пожилому мужчине оставили только деревянные черенки от стягов.

Кроме этого, полиция Киева привлекла к ответственности парня, который играл на акции в парке Славы. Инцидент произошел утром 9 мая, когда 16-летний парень использовал фашистское приветствие перед лицом пожилого мужчины.

Еще на Николаевщине участники акции к 9 мая подрались с полицией. Стычка случилась из-за красных флагов с запрещенной символикой.