15:31  09 травня
МОЗ оновив карантинні зони: сім областей "помаранчеві"
12:30  09 травня
В Україні за добу щепили майже п`ять тисяч людей
10:12  09 травня
Доба на Донбасі: зафіксовано дев`ять обстрілів
UA | RU
UA | RU
09 травня 2021, 13:00 1028

У Мелітополі у ветерана компартії відібрали три червоних прапори

09 травня 2021, 13:00 1028
Читайте также на русском языке
Літньому чоловікові залишили тільки дерев`яні держаки від стягів
Літньому чоловікові залишили тільки дерев`яні держаки від стягів
Фото: РІА-М
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 9-го травня, в Мелітополі літній чоловік, який назвався членом Комуністичної партії України, Віктор Яковенко прийшов на Алею Слави з червоними прапорами. Заборонену символіку забрали поліцейські.

Про це повідомляє місцеве видання РІА-М, пише RegioNews.

Своєю чергою сам Яковенко заявив, що не мав при собі забороненої символіки. На запитання "Чому не з державним?" (прапором - ред.) чоловік зазначив "Наші батьки, діди та я служив під червоним".

Яковенко вважає, що червоні прапори не порушують ніяких законів, оскільки на них немає забороненої символіки. Пенсіонер заявив, що правоохоронці не знають законів і "фашистам можна все".

Чому фашистам дозволяють ходити всюди і містом-героєм Києвом", - обурився Яковенко, але розвивати цю тему не став.

Видання зазначило, що невідомо чи був це стяг СРСР, чи просто червона тканина, однак поліцейські вилучили стяги і залишили старому комуністу лише дерев`яні держаки.

Нагадаємо, у чотирьох областях поліція відкрила справи за використання радянської символіки. Під час урочистостей з нагоди 9 травня там використовували червоні прапори та георгіївські стрічки.

9 травня Мелітополь День перемоги Запорізька область комуністична символіка

У чотирьох областях поліція відкрила справи за використання радянської символіки
09 травня 2021, 12:08
У Дніпрі на святкуванні 9 Травня затримали дівчину з зеленкою і перцевим газом
09 травня 2021, 12:01
В Україні святкують День матері
09 травня 2021, 11:45
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram