У Мелітополі у ветерана компартії відібрали три червоних прапори

Літньому чоловікові залишили тільки дерев`яні держаки від стягів

Літньому чоловікові залишили тільки дерев`яні держаки від стягів

Фото: РІА-М

Сьогодні, 9-го травня, в Мелітополі літній чоловік, який назвався членом Комуністичної партії України, Віктор Яковенко прийшов на Алею Слави з червоними прапорами. Заборонену символіку забрали поліцейські.

Про це повідомляє місцеве видання РІА-М, пише RegioNews.

Своєю чергою сам Яковенко заявив, що не мав при собі забороненої символіки. На запитання "Чому не з державним?" (прапором - ред.) чоловік зазначив "Наші батьки, діди та я служив під червоним".

Яковенко вважає, що червоні прапори не порушують ніяких законів, оскільки на них немає забороненої символіки. Пенсіонер заявив, що правоохоронці не знають законів і "фашистам можна все".

Чому фашистам дозволяють ходити всюди і містом-героєм Києвом", - обурився Яковенко, але розвивати цю тему не став.

Видання зазначило, що невідомо чи був це стяг СРСР, чи просто червона тканина, однак поліцейські вилучили стяги і залишили старому комуністу лише дерев`яні держаки.

Нагадаємо, у чотирьох областях поліція відкрила справи за використання радянської символіки. Під час урочистостей з нагоди 9 травня там використовували червоні прапори та георгіївські стрічки.