У Мелітополі у ветерана компартії відібрали три червоних прапори
Сьогодні, 9-го травня, в Мелітополі літній чоловік, який назвався членом Комуністичної партії України, Віктор Яковенко прийшов на Алею Слави з червоними прапорами. Заборонену символіку забрали поліцейські.
Про це повідомляє місцеве видання РІА-М, пише RegioNews.
Своєю чергою сам Яковенко заявив, що не мав при собі забороненої символіки. На запитання "Чому не з державним?" (прапором - ред.) чоловік зазначив "Наші батьки, діди та я служив під червоним".
Яковенко вважає, що червоні прапори не порушують ніяких законів, оскільки на них немає забороненої символіки. Пенсіонер заявив, що правоохоронці не знають законів і "фашистам можна все".
Чому фашистам дозволяють ходити всюди і містом-героєм Києвом", - обурився Яковенко, але розвивати цю тему не став.
Видання зазначило, що невідомо чи був це стяг СРСР, чи просто червона тканина, однак поліцейські вилучили стяги і залишили старому комуністу лише дерев`яні держаки.
Нагадаємо, у чотирьох областях поліція відкрила справи за використання радянської символіки. Під час урочистостей з нагоди 9 травня там використовували червоні прапори та георгіївські стрічки.