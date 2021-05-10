У Львові загинула дворічна дівчинка: випала з вікна восьмого поверху

Де в цей момент перебували батьки дівчинки не повідомляється

Де в цей момент перебували батьки дівчинки не повідомляється

Фото: з відкритих джерел

В одній з львівських багатоповерхівок сталася трагедія - малолітня дівчинка випала з вікна на 8 поверсі будівлі. Дитина не вижила після падіння.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 10 травня, близько 08:30, в поліцію надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Як встановили слідчі, дворічна дівчинка випала з вікна восьмого поверху.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про його правову кваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні 21 квітня близько 12:05 на проспекті Ушакова водій збив дитину, яка була на пішохідному переході.