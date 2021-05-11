Черкаські школярі завтра повертаються до навчання в звичайному форматі
Епідеміологічна ситуація в місті покращується
Епідеміологічна ситуація в місті покращується
У середу, 12 травня, учні 5-11 класів повернуться до навчання в звичайному форматі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Черкаської міськради.
Таке рішення ухвалила сьогодні місцева комісія з питань ТЕБ та НС.
Оскільки в місті покращується епідеміологічна ситуація, у звичайному режимі також навчатимуться вихованці позашкільної та початкової мистецької освіти.
Також у міськраді повідомили, що свято останнього дзвоника у черкаських школах відбудеться 8 червня.
Як повідомлялося, сьогодні у Чернігові школи та дитсадки повернулися до повноцінної роботи.
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