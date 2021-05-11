Черкаські школярі завтра повертаються до навчання в звичайному форматі

Епідеміологічна ситуація в місті покращується

Епідеміологічна ситуація в місті покращується

Фото з відкритих джерел

У середу, 12 травня, учні 5-11 класів повернуться до навчання в звичайному форматі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Черкаської міськради.

Таке рішення ухвалила сьогодні місцева комісія з питань ТЕБ та НС.

Оскільки в місті покращується епідеміологічна ситуація, у звичайному режимі також навчатимуться вихованці позашкільної та початкової мистецької освіти.

Також у міськраді повідомили, що свято останнього дзвоника у черкаських школах відбудеться 8 червня.

Як повідомлялося, сьогодні у Чернігові школи та дитсадки повернулися до повноцінної роботи.