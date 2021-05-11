На Днепропетровщине ученик распылил газ из баллончика: школу эвакуировали

Родителям нарушителя грозит админответственность

Родителям нарушителя грозит админответственность

Фото из открытых источников

В Новомосковске правоохранители установили нарушителя, который в школе распылил газовый баллончик.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новомосковский райотдел полиции.

11 мая в одной из школ города Новомосковска состоялась внеплановая эвакуация учащихся с третьего этажа заведения в связи с распылением газового баллончика.

Как выяснилось, девятиклассник случайно распылил газ. Теперь его родителям грозит административная ответственность.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Им оказался пятнадцатилетний ученик данной школы. Парень в присутствии своего одноклассника случайно распылил газовый баллончик в помещении учебного заведения, - говорится в сообщении.

В отношении родителей несовершеннолетнего школьника составили административный протокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей), предусматривающий штраф. Этот факт зарегистрирован в журнал единого учета Новомосковского райотдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу со школьниками.

#НовомосковськийРВП У Новомосковську правоохоронці встановили порушника, який у школі розпилив газовий балончик Як... Posted by Новомосковський районний відділ поліції on Tuesday, May 11, 2021

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