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11 мая 2021, 16:45 6

На Днепропетровщине ученик распылил газ из баллончика: школу эвакуировали

11 мая 2021, 16:45 6
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Родителям нарушителя грозит админответственность
Родителям нарушителя грозит админответственность
Фото из открытых источников
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В Новомосковске правоохранители установили нарушителя, который в школе распылил газовый баллончик.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новомосковский райотдел полиции.

11 мая в одной из школ города Новомосковска состоялась внеплановая эвакуация учащихся с третьего этажа заведения в связи с распылением газового баллончика.

Как выяснилось, девятиклассник случайно распылил газ. Теперь его родителям грозит административная ответственность.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Им оказался пятнадцатилетний ученик данной школы. Парень в присутствии своего одноклассника случайно распылил газовый баллончик в помещении учебного заведения, - говорится в сообщении.

В отношении родителей несовершеннолетнего школьника составили административный протокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей), предусматривающий штраф. Этот факт зарегистрирован в журнал единого учета Новомосковского райотдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу со школьниками.

#НовомосковськийРВП У Новомосковську правоохоронці встановили порушника, який у школі розпилив газовий балончик Як...

Posted by Новомосковський районний відділ поліції on Tuesday, May 11, 2021

Как сообщалось сегодня, черкасские школьники завтра возвращаются к учебе в обычном формате. Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается.

школа эвакуация ученики полиция штраф

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