На Днепропетровщине ученик распылил газ из баллончика: школу эвакуировали
В Новомосковске правоохранители установили нарушителя, который в школе распылил газовый баллончик.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новомосковский райотдел полиции.
11 мая в одной из школ города Новомосковска состоялась внеплановая эвакуация учащихся с третьего этажа заведения в связи с распылением газового баллончика.
Как выяснилось, девятиклассник случайно распылил газ. Теперь его родителям грозит административная ответственность.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Им оказался пятнадцатилетний ученик данной школы. Парень в присутствии своего одноклассника случайно распылил газовый баллончик в помещении учебного заведения, - говорится в сообщении.
В отношении родителей несовершеннолетнего школьника составили административный протокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей), предусматривающий штраф. Этот факт зарегистрирован в журнал единого учета Новомосковского райотдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу со школьниками.
#НовомосковськийРВП У Новомосковську правоохоронці встановили порушника, який у школі розпилив газовий балончик Як...Posted by Новомосковський районний відділ поліції on Tuesday, May 11, 2021