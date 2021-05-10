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10 травня 2021, 17:42 379

На Одещині шестирічний хлопчик отруївся горілкою: дитину госпіталізували

10 травня 2021, 17:42 379
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Дитина з симптомами отруєння лежала просто на вулиці в одному із сіл області
Дитина з симптомами отруєння лежала просто на вулиці в одному із сіл області
Фото: з відкритих джерел
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В одному із сіл Одеської області шестирічний хлопчик отруївся горілкою, після того, як випив її на місцевому кладовищі. Про подію до поліції повідомили медики, які госпіталізували дитину.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі місцевої поліції.

За версією правоохоронців, хлопчик з друзями ходив на кладовище збирати солодощі й на одному з надгробків знайшов чарку горілки та випив її.

У пресслужбі запевнили, наразі хлопчик почуває себе добре, його готують до виписки. На 39-річну матір правоохоронці склали адмінпротокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше повідомлялось, що в одній з львівських багатоповерхівок сталася трагедія - малолітня дівчинка випала з вікна на 8 поверсі будівлі. Дитина не вижила після падіння.

ушпиталення поліція діти кладовище Кримінальна відповідальність

 
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