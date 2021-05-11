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11 травня 2021, 14:41 6

У Чернігові школи та дитсадки повернулися до повноцінної роботи

11 травня 2021, 14:41 6
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 11 травня у Чернігові учні всіх класів повернулись до навчання у звичайному режимі.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.

У Чернігові відсьогодні відновлений освітній процес у звичайному режимі для учнів 5-11 класів”, - йдеться в повідомленні.

У міській раді зазначили, що минулого тижня відновили роботу дошкільні заклади міста.

Також до навчання приступили учні 1-4 класів.

Скарги на температурний режим чи на організацію харчування від батьків до керівників закладів та управління освіти міськради не надходили”, - повідомляє пресслужба мерії.

Нагадаємо, з 6 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.

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