У Чернігові школи та дитсадки повернулися до повноцінної роботи
6 травня область покинула "червону” зону карантину, там діє "помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки
6 травня область покинула "червону” зону карантину, там діє "помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки
Сьогодні, 11 травня у Чернігові учні всіх класів повернулись до навчання у звичайному режимі.
Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.
У Чернігові відсьогодні відновлений освітній процес у звичайному режимі для учнів 5-11 класів”, - йдеться в повідомленні.
У міській раді зазначили, що минулого тижня відновили роботу дошкільні заклади міста.
Також до навчання приступили учні 1-4 класів.
Скарги на температурний режим чи на організацію харчування від батьків до керівників закладів та управління освіти міськради не надходили”, - повідомляє пресслужба мерії.
Нагадаємо, з 6 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.
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