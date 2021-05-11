Черкасские школьники завтра возвращаются к учебе в обычном формате

Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается

Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается

Фото из открытых источников

В среду, 12 мая, ученики 5-11 классов вернутся к обучению в обычном формате.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черкасского горсовета.

Такое решение приняла сегодня местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Поскольку в городе улучшается эпидемиологическая ситуация, в обычном режиме также будут учиться воспитанники внешкольного и начального художественного образования.

Также в горсовете сообщили, что праздник последнего звонка в черкасских школах состоится 8 июня.

Как сообщалось, сегодня в Чернигове школы и детсады вернулись к полноценной работе.