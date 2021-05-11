Черкасские школьники завтра возвращаются к учебе в обычном формате
Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается
Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается
В среду, 12 мая, ученики 5-11 классов вернутся к обучению в обычном формате.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черкасского горсовета.
Такое решение приняла сегодня местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Поскольку в городе улучшается эпидемиологическая ситуация, в обычном режиме также будут учиться воспитанники внешкольного и начального художественного образования.
Также в горсовете сообщили, что праздник последнего звонка в черкасских школах состоится 8 июня.
Как сообщалось, сегодня в Чернигове школы и детсады вернулись к полноценной работе.
В Украине обновили зоны карантина: "красных" регионов нетВсе новости »
11 мая 2021, 12:59Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев
11 мая 2021, 08:59В Кабмине хотят продлить до августа адаптивный карантин
10 мая 2021, 18:51
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию