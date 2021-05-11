В Україні оновили зони карантину: "червоних" регіонів немає

Перевищення рівня госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано в жодній з областей

Перевищення рівня госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано в жодній з областей

Фото з відкритих джерел

В Україні нині Київ та 16 областей віднесені до жовтої зони епіднебезпеки, у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебувають вісім областей.

Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Повідомляється, що перевищення рівня госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано в жодній з областей.

У "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебувають вісім областей - Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська, Черкаська. У жовтій зоні, згідно з даними МОЗ, перебувають Київ та інші 16 регіонів.

Показник госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу вище за визначений у 60 на 100 тис. населення не зафіксовано в жодному регіоні.

Нагадаємо, в Україні за 10 травня COVID-19 виявили у 2208 осіб, госпіталізували 1084 людини, зафіксовано 119 летальних випадків, 8617 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 21 974 тестування на коронавірус.