У Кабміні хочуть продовжити до серпня адаптивний карантин

Карантин почнуть пом'якшувати, якщо вдасться вакцинувати більшість українців

Карантин почнуть пом'якшувати, якщо вдасться вакцинувати більшість українців

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У Кабінеті Міністрів України розглядають можливість продовження адаптивного карантину в країні. Зараз він введений до 30 червня.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", - зазначив він.

За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності COVID-19 починають зростати, то обмеження вводяться автоматично, якщо ж ні - то країна живе в "зеленій" зоні. Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано.

"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", - пояснив прем'єр.

Голова Кабміну зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося минулої хвилі захворюваності.

Нагадаємо, в Україні станом на 9 травня сім областей віднесені до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки, місто Київ та інші регіони - у "жовтій".