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Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків
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11 травня 2021, 08:59 11

Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків

11 травня 2021, 08:59 11
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Найбільше нових випадків зараження виявили в Донецькій (325) і Харківській (213) областях
Найбільше нових випадків зараження виявили в Донецькій (325) і Харківській (213) областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 10 травня COVID-19 виявили у 2208 осіб, госпіталізували 1084 людини, зафіксовано 119 летальних випадків, 8617 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 21 974 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2208 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники", - повідомив міністр.

Крім того, було здійснено тестувань за добу - 21 974: методом ПЛР - 13349, методом ІФА - 3467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5158.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) і Миколаївській (132) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 124 535 осіб;
  • одужало - 1 777 370 осіб;
  • летальних випадків - 46 631 особа.

Нагадаємо, в Україні за 9 травня-19 виявили у 2817 осіб, госпіталізували 1414 хворих, померло 119 осіб.

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