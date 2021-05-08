В ДТП на Харьковщине пострадали двое взрослых и семилетний ребенок
В поселке Печенеги Харьковской области произошла авария, в результате которой в больницы попали двое водителей и семилетний мальчик.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.
Известно, что 7 мая около 14:40 по улице Харьковской столкнулись автомобили "Mitsubishi Pajero Sport" и "Deawoo Lanos".
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Чугуевского районного управления полиции. Спасатели деблокировали 42-летнего водителя "Deawoo Lanos", которого зажало в автомобиле", - говорится в сообщении.
Водителя и семилетнего пассажира госпитализировали в больницу Харькова. Кроме того, 26-летнего водителя "Mitsubishi" доставили в Чугуевскую районную больницу с телесными повреждения.
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Все обстоятельства ДТП устанавливаются", - рассказали в Нацполиции.
Напомним, под Киевом водитель сбил полицейского и устроил три ДТП, ему грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет.