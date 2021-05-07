В Україні 9 травня забезпечуватимуть порядок 11 тисяч правоохоронців

Правоохоронці, серед іншого, контролюватимуть використання забороненої символіки

Правоохоронці, серед іншого, контролюватимуть використання забороненої символіки

Фото з відкритих джерел

Про забезпечення правопорядку в Україні у найближчі вихідні йшлося на селекторній нараді Нацполіції, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що у день пам'яті та примирення 8 травня, а також у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня правоохоронці контролюватимуть використання забороненої символіки.

Національна поліція попереджатиме учасників заходів про недопустимість використання георгіївської стрічки. Більшість громадян дослухаються до закликів щодо невикористання забороненої символіки та поважають закон. Ті люди, які переступлять через ці права, мають відповідати, - заявив Клименко.

Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що в суботу, 8 травня, в Україні запланований 341 захід за участю понад 13 тис. громадян. За порядком стежитимуть більше ніж 2 тис. поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій і курсантів відомчих установ Міністерства внутрішніх справ України.

У неділю, 9 травня, очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь більше ніж 60 тис. громадян.

Щоб гарантувати безпеку всіх учасників заходів, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців: 7 300 поліцейських, 3 000 військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС, а також курсантів закладів вищої освіти МВС, - розповів Фацевич.

Він нагадав, що з 9 по 11 травня триватимуть поминальні дні, й багато громадян вирушать на кладовища. У зв'язку з цим на дорогах державного та місцевого значення посилено працюватимуть наряди патрульної поліції.

Начальник Головного управління Національної поліції в м. Києві Андрій Крищенко повідомив, що правоохоронці столиці вже перейшли до несення служби в посиленому режимі.

Сьогодні зранку поліцейські заступили на охорону громадського порядку в місцях, де відбуватимуться заходи. Також цілодобові наряди будуть виставлені біля всіх меморіалів, стел, пам’ятників і місць поховань. Окрім того, всі локації, де відбуватимуться заходи і маршрути слідування, обстежать кінологи та вибухотехніки, - сказав він.

Як повідомлялося, Нацполіція передбачає, що у Києві 9 травня не планується проведення масштабних акцій. Правоохоронці заявляють, що готові до забезпечення громадського порядку.

Також стало відомо, що майже половина українців вважає, що через змову Гітлера і Сталіна була розв'язана Друга світова війна. Найменша кількість прихильників такої тези - серед електорату партії ОПЗЖ.