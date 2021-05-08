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08 травня 2021, 14:59 6

У Сумській області викрили масштабну схему розкрадання лісу

08 травня 2021, 14:59 6
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Чиновники державного підприємства переправляли деревину на приватну пилораму
Чиновники державного підприємства переправляли деревину на приватну пилораму
Фото: Нацполіція
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Працівники поліції припинили схему розкрадання деревини одного із лісгоспів Сумщини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники державного підприємства "Глухівський Агролісгосп” під виглядом внутрішніх перевезень незаконно переправляли лісову продукцію на приватну пилораму.

За попередніми оцінками, незаконна вирубка лісу завдала державі збитків на суму 500 тисяч гривень”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Буковині екс-директора природного парку та його родичів підозрюють в розкраданні на 100 млн грн.

Сумська область Нацполіція ліс кримінальна справа корупція

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