У Києві 9 травня не планується проведення масштабних акцій - Нацполіція

Правоохоронці заявляють, що готові до забезпечення громадського порядку

Правоохоронці заявляють, що готові до забезпечення громадського порядку

Фото: Нацполіція

Міська влада Києва не отримувала заявок на проведення 9 травня масштабних акцій та мітингів, приурочених до Дня Перемоги.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на начальника Нацполіції Києва Андрія Крищенка, передає RegioNews.

У нас є низка заявок на проведення заходів 9 травня, вони стандартні. Відбудеться панахида о 8-й ранку в Парку слави біля могили Невідомого солдата, організована Українською православною церквою. О 9-й годині - урочисте покладання квітів", - розповів Крищенко.

Він зазначив, що є заявка на вшановування пам'яті та автопробіг від однієї із громадських організацій, однак кількість автомобілів невідома. О 10-й годині відбудеться покладання квітів біля пам'ятника Ватутіну. Крім того, об 11-й годині заявлена участь до 200 людей біля Меморіалу вічної слави.

Андрій Крищенко додав, що найбільш масовим заходом стане покладання квітів у Парку слави, яке організовує міська організація ветеранів України.

Об 11-й годині розпочнуться заходи в Національному музеї історії Другої світової війни, організовані Київською міською адміністрацією. Поки що інших заявок, заявок на численні заходи немає", - сказав Крищенко.

Керівник столичної поліції проінформував, що правопорядок у Києві буде забезпечувати стандартна кількість нарядів поліції, вони будуть посилені патрулями Нацгвардії.

Уже із сьогоднішнього дня ми починаємо посилене патрулювання в Парку слави та на інших об'єктах, які стосуються Другої світової війни. Також посилене патрулювання буде там, де відбудуться державні заходи", - уточнив Крищенко.

А у Парку слави будуть чергувати кінологи і вибухотехніки, за потреби правоохоронці проводитимуться поверхневі перевірки.

Можуть бути певні загострення. Ми живемо у країні, що воює, і завжди готові до якихось провокацій. У нас є тісна співпраця та обмін інформацією зі Службою безпеки України, тому ми повністю готові і забезпечуватимемо правопорядок", - запевнив Крищенко.

Він нагадав про заборону використання символіки тоталітарного режиму, зокрема георгіївської стрічки, і що за це передбачена адміністративна відповідальність.

8 травня заходи будуть лише офіційними, точної інформації про їх проведення наразі немає.

Нагадаємо, майже половина українців вважає, що через змову Гітлера і Сталіна була розв'язана Друга світова війна.