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07 травня 2021, 21:59 3

Мінування в Києві не підтвердилося. Поліція порушила справу

07 травня 2021, 21:59 3
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Протягом перевірки було евакуйовано майже тисячу людей
Протягом перевірки було евакуйовано майже тисячу людей
Фото з відкритих джерел
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Інформація про масове мінування в Києві не підтвердилася. На нібито замінованих об'єктах не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Із замінованих столичних торгових центрів та станцій метро довелося евакуювати майже тисячу людей.

У результаті обстеження об’єктів та прилеглих територій, працівники вибухотехнічної служби жодних небезпечних пристроїв не виявили. Протягом перевірки було евакуйовано 933 людини, - розповіли в поліції.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про мінування правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 КК України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві перевіряли низку ТЦ і станцій метро через повідомлення про мінування. Повідомлення надійшло на електронну пошту Шевченківського управління поліції.

мінування метро торговий центр поліція Київ перевірки евакуація

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