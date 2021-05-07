Мінування в Києві не підтвердилося. Поліція порушила справу
Інформація про масове мінування в Києві не підтвердилася. На нібито замінованих об'єктах не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
Із замінованих столичних торгових центрів та станцій метро довелося евакуювати майже тисячу людей.
У результаті обстеження об’єктів та прилеглих територій, працівники вибухотехнічної служби жодних небезпечних пристроїв не виявили. Протягом перевірки було евакуйовано 933 людини, - розповіли в поліції.
За фактом завідомо неправдивого повідомлення про мінування правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 КК України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Як повідомлялося, сьогодні у Києві перевіряли низку ТЦ і станцій метро через повідомлення про мінування. Повідомлення надійшло на електронну пошту Шевченківського управління поліції.